Dienhausen/Caransebes

vor 33 Min.

Rumänienhilfe Dienhausen: Nach 38 Hilfseinsätzen ist für "Herkules" Schluss

Plus Unter dem Spitznamen "Herkules" ist Matthäus Unsin aufgrund seiner Hilfsbereitschaft in Rumänien bekannt. Doch nun war er womöglich ein letztes Mal in Caransebes.

Von Andreas Hoehne Artikel anhören Shape

Genau Buch geführt hat Matthäus „Hias“ Unsin über seine Hilfseinsätze in Rumänien. „Seit 1995 war ich 38 Mal dort“, erzählt er bei sich daheim im Kreis seiner Mitstreiter Hermann Hartmann, Mike Kögel und Beppo Miller, mit denen er zuletzt im September die beschwerliche Reise angetreten hatte. Für ihn sei das, versichert der 72-jährige Fliesenlegermeister aus Dienhausen, das letzte Mal gewesen, setzt aber sofort hinzu, dass er sich auch weiterhin um das Sammeln von Spenden kümmern werde.

Crescentiakapelle und Konzerte: Wie die Rumänienhilfe Dienhausen Spenden sammelt

Und diese fließen regelmäßig, denn die vielen Besucherinnen und Besucher der von Unsin im Jahr 1990 errichteten Crescentiakapelle widmen ihr Opfergeld den Notleidenden in Rumänien ebenso wie das Publikum der zahlreichen Konzerte, die der Mann mit dem großen Herz und Organisationstalent in den letzten Jahrzehnten ausgerichtet hatte. In Rückblick auf sein Engagement in Rumänien denkt Unsin vor allem an das Kinderheim von Zagujeni, das der vor einem Jahr verstorbene Rudolf Lang aus Altenstadt nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entdeckt hatte und in dem 50 Kinder unter katastrophalen baulichen und hygienischen Bedingungen gehaust hatten. In den Folgejahren bauten die Helfer aus der Region als ein Vorzeigeprojekt ein komplett neues Heim mit verschiedenen Nebeneinrichtungen mit Platz für bis zu 100 Kinder, die vor allem unter häuslicher Vernachlässigung litten. Vor einigen Jahren schuf die Politik in Rumänien jedoch Anreize für die Eltern, ihren Nachwuchs wieder daheim aufzunehmen und derzeit sind in dem großen Heim lediglich sechs Frauen mit ihren 22 Mädchen und Buben im Rahmen einer Mutter-Kind-Betreuung untergebracht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen