Unbekannte stehlen in Dienhausen ein wertvolles Quad

In Dienhausen wird ein schwarzes Quad entwendet. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist vom Hof eines Fahrzeughändlers in der Weihertalstraße in Dienhausen ein schwarzes Quad der Marke Polaris entwendet worden. Der Wert beträgt laut Polizei knapp 12.000 Euro.

Wer hat Beobachtungen gemacht? Hinweise an die Polizeiinspektion Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320. (AZ)

