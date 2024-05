Dießen

Eröffnung des Töpfermarkts 2024: Wenn sich Dießen wieder im Ausnahmezustand befindet

Plus Faszinierende Vasen, praktische Becher und Objekte aus fernen Kulturen: Einer der größten Keramikmärkte Europas an den Dießener Seeanlagen zeugt von der Vielfalt des Kunsthandwerks.

Von Vanessa Polednia

Noch bevor die MS Utting am Dampfersteg mit den Ehrengästen anlegt, die Kinder in Tracht zu tanzen beginnen und der Dießener Töpfermarkt offiziell eröffnet wird, begutachten bereits einige Keramikfans die Ausstellungsware der 165 Stände des 22. Töpfermarkts an den Seeanlagen.

Kenner wissen: Den besten Überblick über die Töpferware hat man einige Minuten vor dem offiziellen Start um 10 Uhr an Christi Himmelfahrt. Nur noch vereinzelt werden Schalen, Vasen und abstraktere Gegenstände ausgepackt, dann ist es auch schon so weit. Um die 50.000 Besucherinnen und Besucher werden auch dieses Jahr wieder erwartet, wenn „ Dießen sich wieder im Ausnahmezustand befindet“. Mit diesen Worten beschreibt Bürgermeisterin der Marktgemeinde, Sandra Perzul, die vier Ausstellungstage und wünscht allen „vier tolle Tage“, bevor sie das Wort an die diesjährige Schirmherrin übergibt. Die Schauspielerin Victoria Mayer lebt mit ihrer Familie seit 2010 am Ammersee und attestiert Dießen eine „besondere Lebendigkeit“ während der Veranstaltungstage an den Seeanlagen. Alle Formen und Farben seien erlaubt und Unvollkommenheit mache die Keramik erst aus, so Mayer. Daher lautet ihr Fazit: „Ach, wäre die Welt ein bisschen mehr so wie der Dießener Töpfermarkt“.

