Eching

vor 19 Min.

Arbeiten für zwei Millionenprojekte in Eching können beginnen

Plus In wenigen Tagen soll es losgehen: Der Gasthof Eberhardt wird modernisiert und erweitert, die ehemalige Schule in Eching zu einem Begegnungszentrum umgebaut.

Von Gerald Modlinger

Der Umbau und die Modernisierung des Gasthofs Eberhardt und die Umwandlung der ehemaligen Schule zu einem Begegnungszentrum für Ältere kann in Eching nun beginnen. Noch im alten Jahr wurden hierfür etliche Aufträge vom Gemeinderat vergeben. Mitte Januar, informierte Bürgermeister Siegfried Luge, werden die Handwerker anfangen.

Gut 500.000 Euro beträgt das bislang vergebene Auftragsvolumen für den Gasthof Eberhardt. Zunächst werde der westliche Teil des langgestreckten Gebäudes an der Stegener Straße abgebrochen, um die gastronomisch genutzte Fläche auf knapp 200 Quadratmeter erweitern zu können. Auch Küche und Kühlung werden erweitert, berichtet Luge. Während im Laufe des etwa zweijährigen Planungsprozesses die allgemeine Entwicklung der Baukosten steil nach oben ging, ist der Bürgermeister mit dem Ergebnis der Ausschreibung so weit zufrieden: "Von meinem Gefühl her sind die Rohbauarbeiten viel günstiger geworden."

