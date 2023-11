Autofahrer kommt bei Eching von der Straße ab: Schwer verletzt

Ein 40-jähriger Autofahrer verunglückt bei Eching. Er wird mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer ist am Samstagvormittag zwischen Zankenhausen und Eching von der Straße abgekommen. Daraufhin prallte er gegen einen Baum, berichtet die Dießener Polizei. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Weil die Polizeibeamten, die den Unfall aufnahmen, Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des verunglückten Autofahrers hatten, wurde bei diesem eine Blutentnahme durchgeführt. Das Ergebnis ist der Polizei bisher nicht bekannt. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch