Dutzende neue Wohnungen entstehen an der Stegener Straße in Eching

Neue Wohnungen: An der Stegener Straße in Eching soll nachverdichtet werden. Den Anstoß für die Planung gibt eine Bauvoranfrage für eine Seniorenresidenz.

Pläne für den Bau einer Seniorenresidenz zwischen der Stegener Straße und der Windachstraße haben den Echinger Gemeinderat 2021 dazu veranlasst, einen Bebauungsplan für dieses Gebiet zu erlassen. Die Pläne für die Seniorenresidenz wurden damals auch bereits zurückgezogen, nachdem wenig Aussicht bestanden hatte, dass der Gemeinderat sein Einvernehmen zu einer entsprechenden Bauvoranfrage erteilen würde. In der jüngsten Gemeinderatssitzung lagen nun Entwürfe für einen Bebauungsplan vor.

Die Seniorenresidenz hätte laut der damaligen Bauvoranfrage 25 Wohneinheiten umfassen sollen. In diesem Rahmen bewegt sich jetzt auch der Entwurf für den Bebauungsplan, der allerdings auch noch ein weiteres Grundstück an der Südseite der Stegener Straße erfasst. Demnach wäre südlich der Reihenhausanlage an der Stegener Straße der Bau von vier Gebäuden mit vier, sieben und acht Wohneinheiten möglich, in dem Bereich, auf dem die Seniorenresidenz gebaut werden sollte, wären zwei Gebäude zu je zehn Wohneinheiten denkbar, informierte Bürgermeister Siegfried Luge (CSU) auf Nachfrage unserer Redaktion, insgesamt wären dies 39 Einheiten.

Gasthof Eberhardt: Gemeinde Eching wartet noch auf die Baugenehmigung

Auch um den von der Gemeinde gekauften Gasthof Eberhardt ist es in der jüngsten Gemeinderatssitzung wieder gegangen. Beauftragt wurde eine Bauteiluntersuchung. Diese ist für das Brandschutzgutachten erforderlich, erklärte Bürgermeister Luge. Die Untersuchung soll Aufschluss darüber geben, ob die in dem Gebäude in den tragenden Bauteilen verbauten Baustoffe ausreichend Feuerwiderstand bieten. Aktuell sei der Stand beim Gasthof Eberhardt der, dass die Gemeinde noch auf die Baugenehmigung für die geplanten Veränderungen warte.

Mückenfallen für den Echinger Kindergarten

Mitten im Winter und damit rechtzeitig für die kommende warme Jahreszeit hat der Gemeinderat fünf Mückenfallen bestellt. Sie sollen auf dem Gelände des Kindergartens aufgestellt werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 3400 Euro, so der Bürgermeister.

Die Energiewende machte sich bei zwei Punkten der Tagesordnung bemerkbar. Der Gemeinderat erteilte das gemeindliche Einvernehmen für den Bau einer Heiz- und Lagerhalle auf einer Wiese östlich der Gartenstraße. Diese soll der Beheizung eines Einfamilien- und eines Doppelhauses in der Gartenstraße dienen. Der Bauherr sei als Land- und Forstwirt baurechtlich privilegiert, so Luge.

Des Weiteren lag dem Gemeinderat ein Antrag auf Anlage eines Energiewaldes in Form einer Kurzumtriebsplantage auf einem Acker zwischen der Painhofer Straße und der Straße Am Hang vor. Der Energiewald soll laut Luge rund ein Hektar groß werden.