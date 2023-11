Eching

Wie sich der Echinger Soldatenverein neu erfinden will

Der Echinger Veteranenverein will sich neuen Aufgaben zuwenden, um seinen Bestand auch mehr als 100 Jahre nach seiner Gründung zu sichern. Das Bild zeigt einige Mitglieder im Jahr 2014 beim Fest der Soldaten- und Reservistenkameradschaft in Dießen, rechts im Bild ist der Vorsitzende Helmut Söllner zu sehen.

Plus Am Sonntag ist Volkstrauertag. Das ist der wichtigste Termin im Jahr beim Echinger Krieger- und Soldatenverein. Doch was kann der Verein sonst noch für das Dorf tun?

Von Gerald Modlinger

Am Sonntag, 19. November, zum Volkstrauertag, werden wieder die Fahnen der Veteranenvereine hervorgeholt und die Kriegerdenkmäler mit Kränzen geschmückt, um an die Gefallenen und Vermissten der Weltkriege zu erinnern. 1919 wurde dieser Tag erstmals begangen. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden auch die meisten Veteranenvereine gegründet, 1922 unter anderem der Krieger- und Veteranenverein in Eching, der sich seit den 1960er-Jahren Krieger- und Soldatenverein nennt, weil er seither auch Bundeswehrangehörige aufnimmt. 101 Jahre nach seiner Gründung steht er aber wie manche andere solche Vereine vor einer ungewissen Zukunft.

Was die Zahl der Mitglieder betrifft, steht der Echinger Verein gar nicht so schlecht da, 115 sind es laut dem Vorsitzenden Helmut Söllner, zuletzt konnten sogar acht neue Mitglieder gewonnen werden. Der Verein hat eher zwei andere Probleme: Wer wird ihn in der Zukunft leiten und welche Aufgaben will er wahrnehmen, fragt sich der Vorsitzende. Söllner selbst ist inzwischen ebenso wie Kassier Erwin Stangl schon 75 Jahre alt, Zweiter Vorsitzender ist Söllners Sohn Andreas und Schriftführer Jörg Walek, "die machen es mir zuliebe", erklärt Söllner die Situation.

