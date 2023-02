Gemeinderat nimmt Stellung zu Service-Wohnungen und Pflegeheim

Die Gemeinderatssitzung in Egling stößt auf großes öffentliches Interesse. Bürgermeister und Ratsmitglieder äußern sich zum ersten Mal zu einem offenen Brief von Anwohnern eines geplanten Projekts.

Die Besucherränge waren bis zum letzten Platz besetzt, sodass manch einer von der Empore im Eglinger Rathaussaal die Sitzung verfolgen musste. Zwei Bauvorhaben sorgten für das große Interesse. In beiden Fällen ging es um Projekte für Senioren.

In der Bahnhofstraße soll ein Gebäude mit Service-Wohnungen und Tagespflegeplätzen entstehen. Anwohner benachbarter Grundstücke teilten in einem offenen Brief ihre Bedenken mit – dabei ging es unter anderem um die Parksituation, mögliches Verkehrsaufkommen, die Höhe des geplanten Gebäudes und die Begrünung. Anwesend waren dafür auch der Bauherr Karl Heinz Schuster und Architekt Walter Kießling. Man sei darum bemüht, die Bedenken der Anwohner ernst zu nehmen. Dafür wurde eine neue Fassade entworfen, die laut Kießling „weniger wuchtig“ erscheint. Ob es einen zweiten Rettungsweg geben wird, konnte er noch nicht sagen. "Wir suchen noch nach einer optimalen Lösung für den Brandschutz."

Die Sorge, dass die Bewohner aufgrund der drei Stockwerke Schattenwurf am Mittag hätten, sei unbegründet, so Kießling. Ein anderes Problem, das angesprochen wurde, war der Lärmschutz. Große Lüftungsanlagen für solche Häuser, rumorten Tag und Nacht. Solche Außengeräte seien für das Gebäude aber nicht vorgesehen, so Kießling.

Mehr Stellplätze für Tagespflege, Lieferanten und Besuch

Neben der Tiefgarage sollen vor dem Gebäude nun voraussichtlich fünf oder sechs Stellplätze ausgewiesen werden. Zuerst waren zwei geplant, das sei aber nicht ausreichend, wurde bemängelt. Dem stimmte auch der Gemeinderat zu. Tagespflege, Besuch und Lieferanten müssten die Möglichkeiten haben, vor dem Gebäude zu halten. Zweiter Bürgermeister Michael Bucher (CSU) machte zudem darauf aufmerksam, dass zu dem Zeitpunkt kein Bereich für Mülltonnen und Fahrräder ausgewiesen ist. "Bei den erwartenden Bewohnern kann man aber schon damit rechnen, das sie zumindest E-Bikes nutzen." Eine Bedingung, die der Gemeinderat ebenfalls mit in den Beschluss zum Bauantrag aufnahm, war die Breite des Treppenhauses. Das müsse Maßen entsprechen, die es dem Rettungsdienst ermöglichen, eine Trage hoch und runter zu bekommen. Schließlich stimmten alle Ratsmitglieder dem Bauantrag zu. Das Vorhaben soll in einem Bereich ohne Bebauungsplan realisiert werden und muss sich deshalb nur in die Umgebung einfügen.

Gemeinderat äußert sich zum offenen Brief bezüglich eines Pflegeheims

So konkrete Pläne, wie die zu den Service-Wohnungen, gibt es für ein mögliches Pflegeheim in Egling noch nicht. Trotzdem baten Familien und Privatpersonen aus Egling darum, dass man bei einer Entscheidung für ein Pflegeheim, die Einwände beachte, die sie in einem offenen Brief im Dezember vorlegten. "Wir begrüßen sehr, dass Sie das aktive Engagement der Gemeinde grundsätzlich willkommen heißen. Ebenfalls begrüßen wir Ihre sachliche und freundliche Argumentation", liest Bürgermeister Holzer aus dem vorbereiteten Antwortschreiben vor. In vielen der vorgebrachten Punkte könnte man den Sorgen und Argumenten aber nicht zustimmen. Die Kläranlage zu erneuern sei unabhängig von einem Pflegeheim notwendig und Medikamentenrückstände würden sich im Klärschlamm absetzen, der von Fachfirmen entsorgt und verbrannt werde.

Lesen Sie dazu auch

Eine Sorge der Anwohner betraf das Bestattungswesen, da von einer höheren Anzahl an Beerdigungen ausgehen könnte. Der Gemeinderat verweist in seiner Antwort darauf, dass mittlerweile rund 70 Prozent Urnenbestattungen vorziehen und die Erfahrung zeigt, dass sich verstorbene Pflegeheimbewohner eher am Heimatort bestatten lassen. "Die Sorge um eine gute Infrastruktur wird dennoch nachvollzogen und hat vonseiten der Gemeinde eine hohe Priorität", so Holzer.

Arzt aus Pittriching wäre bereit, Pflegeheimbewohner zu betreuen

Zustimmung gibt es zum Punkt "Verkehrsaufkommen". Man gebe zu, der Verkehr werde zunehmen und man müsse genügend Parkplätze zur Verfügung stellen. "Des Weiteren werden wir uns diesbezüglich um eine MVV-Haltestelle bemühen", erklärt der Bürgermeister weiter.

Zugeben muss die Gemeinde, dass eine ärztliche Versorgung weiterhin ungeklärt ist, man sich aber um eine neue Hausarztpraxis bemühe. "Dr. Martin aus Prittriching und dessen Praxis sind gerne bereit, die Patienten im Pflegeheim zu betreuen." Bei den Wohnungen bestände grundsätzlich ein Vorkaufsrecht für Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Egling. Der Kaufpreis werde für Eglinger und Heinrichshofener um die 5000 Euro reduziert sein. Danach bestehe, wie in jedem anderen Heim auch eine Warteliste, wobei Gemeindebürger und Umlieger bei der Belegung bevorzugt behandelt werden.

Zum Thema Größe sagte Holzer: "Die Dimension der Gebäude ist zugegebenermaßen deutlich größer als die Umgebungsbebauung. Eine niedrigere Bauweise bedeutet einerseits die Unwirtschaftlichkeit des Projekts, andererseits einen noch höherer Flächenverbrauch von sehr guten Ackerböden." Letzteres sei nach Möglichkeit zu vermeiden. Man sei aber weiterhin bereit, über diesen Umstand zu diskutieren.