Hochwasserschutz: Eglinger Rückhaltebecken muss bereits saniert werden

Plus Das Rückhaltebecken in Egling muss nach wenigen Jahren modernisiert werden. Das sorgt für Unmut im Gemeinderat. Warum die Arbeiten nicht aufgeschoben werden können.

Von Oliver Wolff

Nicht einmal 14 Jahre ist das Hochwasserrückhaltebecken am Dünzelbach in Egling in Betrieb, schon muss es laut Bürgermeister Ferdinand Holzer (CSU) modernisiert werden. Das Wasserwirtschaftsamt habe darauf hingewiesen, dass das Rückhaltebecken in einem „nicht idealen“ Zustand sei. „Wir hatten schon vor Jahren ein Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt, jetzt müssen wir tätig werden“, sagt Holzer in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

