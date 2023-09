In der Staustufe bei Epfach muss Wasser abgelassen werden

Der Bau der Fischtreppe erfordert einen niedrigeren Wasserstand. Für die Lebewesen soll das Prozedere möglichst schonend verlaufen.

Am Kraftwerk Epfach entsteht noch bis zum Jahreswechsel von 2024 auf 2025 eine Fischaufstiegsanlage. Im Rahmen der geplanten Baumaßnahmen steht nun ein Bauabschnitt an, für den der Wasserstand im Stauraum des Kraftwerks auf ein tieferes Niveau abgesenkt werden muss. Das teilt das für den Umbau zuständige Unternehmen Uniper mit.

Konkret geht es demnach um die Durchdringung des Staudamms mit einem Trogbauwerk, welches die Verbindung zwischen dem Stausee und dem anschließenden "Vertical-Slot"-Fischpass herstellen wird. Da die Sohle dieses etwa 16 Meter langen Bauteils im Normalbetrieb rund zwei Meter unter der Wasseroberfläche bei Vollstau liegen wird, ist es notwendig, zur Herstellung eines sicheren Anschlusses an die Dammdichtung, den Wasserspiegel um 2,50 Meter abzusenken.

"Diese Absenkung ist im Wasserrechtsbescheid der Stauanlage vorgesehen und wurde zusätzlich mit den zuständigen Behörden und dem örtlichen Fischereiverein im Vorfeld abgestimmt", heißt es in der Pressemitteilung des Unternehmens. Sie wird am Mittwoch, 27. September beginnen und sehr behutsam über einen Zeitraum von sieben Tagen erfolgen, damit Fische und andere Wasserlebewesen ausreichend Zeit haben, trocken fallende Bereiche zu verlassen und tiefer liegende Gewässerzonen aufzusuchen. Nach einer etwa vierwöchigen Absenkphase wird der Wiederaufstau nach Fertigstellung des Bauwerks ebenfalls langsam über einen Zeitraum von vier Tagen erfolgen.

Am Kraftwerk Epfach entsteht eine Fischtreppe. Foto: Grafik: Uniper

Die Fischtreppe in Epfach soll zum Erhalt der Fischpopulation beitragen

Alle Funktionen des Kraftwerks Epfach zur sicheren Wasserabfuhr und dem Hochwasserschutz sollen von der Baumaßnahme unberührt bleiben.

Mit der entstehenden Fischaufstiegsanlage, für die Uniper rund 4,5 Millionen Euro investiert, wird die europäische Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt, die bis 2027 unter anderem die flussaufwärts gerichtete Durchgängigkeit fordert, die für eine größere Biodiversität und damit dem Erhalt der Fischpopulation sorgt.

Bis 2027 wird Uniper alle seine Flusskraftwerke auch an Isar, Main und Donau mit Fischaufstiegsanlagen ausgestattet und so für die flussaufwärtsgerichtete Fischdurchgängigkeit gesorgt haben. Für diese Investition in verbesserte Ökologie wendet Uniper insgesamt einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag auf, teilt das Unternehmen mit. (AZ)