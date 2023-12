Das Eresinger Ulrichsjahr startet mit einem Konzert

Beim Ulrichsjahr der Diözese Augsburg ist natürlich auch die Ulrichspfarrei in Eresing dabei. Die erste von vier Veranstaltungen unter dem Motto Kirche-Klang-Kunst lässt aufhorchen.

Unter dem Leitwort „Mit dem Ohr des Herzens“ begeht das Bistum Augsburg mit dem Ulrichsjahr 2023/2024 den 1100. Jahrestag der Bischofsweihe und den 1050. Todestag des heiligen Ulrich. Als Ulrichspfarrei wollte sich Eresing natürlich daran beteiligen. So entstand in Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung die Idee einer Konzertreihe unter dem Motto Kirche-Klang-Kunst (KKK).

Neben den Darbietungen von teils äußerst namhaften Musikerinnen und Musikern aus Eresing und Umgebung wird je Veranstaltung eines der vier wertvollen Deckenfresken der Pfarrkirche eingehender betrachtet. Am Samstag vor einer Woche fand das erste dieser vier Konzerte statt. In der voll besetzten Kirche herrschte an diesem Abend eine besondere Atmosphäre, als das Konzert mit dem Auftritt des vierstimmigen Kirchenchors unter der Leitung von Rita Loy, begleitet durch Georg Schwojer an der Orgel, begann. Neben dem „Ave Maria“ von Kaspar Ett, der 1788 in Eresing geboren wurde, kamen auch Stücke von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung. Dargeboten wurden aber auch moderne Lieder wie „Gott hat mir längst einen Engel gesandt“ aus dem Musical "Daniel", heißt es in einem Bericht.

Das Programm in der Pfarrkirche in Eresing bietet Musik und Kunst

Im Anschluss daran erfreuten Benjamin Appel an der Posaune sowie Elisa Neugart am Klavier. Benjamin Appel aus Eresing besetzt bei den Münchner Philharmonikern die Position als Bass- und Kontrabassposaunist. Seit 2014 ist er zudem Professor am Tiroler Landeskonservatorium in Innsbruck. Elisa Neugart tritt als Solistin, Liedbegleiterin und in verschiedenen kammermusikalischen Besetzungen auf.

In der „Sonata in f-Moll“ von Georg Philipp Telemann, im Konzert Nr. 1 von Alexej Lebedjew und in „Sang till Lotta“ von Jan Sandström kamen der weite Tonumfang der Posaune sowie ihre dynamische Bandbreite besonders zum Ausdruck.

Das K für Kunst übernahm an diesem Abend Maximilian Mirlach, Mitglied der Kirchenverwaltung. Er erläuterte die Darstellung des Deckenfreskos „Pfarrer Zwink empfiehlt seine Gemeinde den Heiligen“ des Rokoko-Malers Martin Kuen aus Weißenhorn, das sich im Altarraum der Pfarrkirche befindet.

Die dritte Gruppe war der Shalomchor aus Geltendorf. Der Chor wurde 1997 von Bruno Estner gegründet und wird seit Oktober 2023 von Felix Bayer geleitet. 20 Frauen singen weltliche Lieder, Gospels, Musical-Stücke und kirchliche Lieder. An diesem Abend traten sie mit den allseits bekannten Stücken „Power“, „Africa“, „Sunny“ und „What a wonderful world“ auf.

Letztes Lied in Eresing war das „Ave Maria“

Das Programm beschlossen die Mezzosopranistin Daniela Lex mit Deniz Esen an der Harfe. Daniela Lex, ebenfalls aus Eresing, sang auf den großen Bühnen der Welt wie der Metropolitan Opera New York, der Mailänder Scala und der Wiener Staatsoper. Seit 2019 arbeitet sie an der Hochschule für Musik und Theater in München als Gesangsprofessorin. Deniz Esen absolviert derzeit ihr Masterstudium an der Hochschule für Musik und Theater in München. Sie spielte schon mit verschiedenen Orchestern in Turin, München und Innsbruck. Neben den Stücken „Beau Soir“ von Claude Debussy und „Du bist die Ruh“ von Franz Schubert boten die beiden das „Ave Maria“ von Antonin Dvorak und das „Ave Maria“ von Charles Gounod dar.

Als letztes Lied erklang das „Ave Maria“ von Franz Schubert. Nach einem Moment der ergriffenen Stille brach Applaus aus, der in einen tosenden Beifall mündete, der allen Künstlerinnen und Künstlern des Abends gleichermaßen galt.

Die weiteren Konzerte finden am 24. Februar, 13. April und 15. Juni jeweils um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich in Eresing statt. (AZ)