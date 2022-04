Eresing

vor 48 Min.

Zwischen Geltendorf und Eresing wird die Kreisstraße erneuert

Plus Im nächsten Jahr will der Landkreis die marode Kreisstraße zwischen Geltendorf und Eresing erneuern. An der Grüngestaltung wird bereits gearbeitet. So geht es weiter.

Von Gerald Modlinger

Viel Geld wird der Landkreis in die Erneuerung des einen Kilometer langen Straßenabschnitts zwischen Eresing und Geltendorf stecken. Auf rund 1,5 Millionen Euro bezifferte das Landratsamt im Herbst die voraussichtlichen Kosten der Baumaßnahme, die im nächsten Jahr realisiert werden soll. Inzwischen ist in der Landschaft auch schon ein wenig erkennbar, warum das so viel kosten wird und wo die künftige Straße verlaufen wird. Denn in den vergangenen Wochen wurde bereits ein Teil der künftigen Grüngestaltung angelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

