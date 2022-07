Das Willibaldsfest ist eine Unterfinninger Besonderheit

Drei Jahre muss die Pferdesegnung in Unterfinning ausfallen. In diesem Jahr ist die Fürbitte des Heiligen Willibald besonders gefragt.

Fast schon mit den größeren Leonhardifahrten im November konnte das Willibaldsfest mit Pferdeumritt am Sonntag in Unterfinning mithalten. Drei Mal – einmal wegen unsicheren Wetters und zweimal wegen Corona – war die Pferdesegnung ausgefallen, umso mehr Reiterinnen und Reiter kamen mit ihren Tieren dieses Mal nach Unterfinning.

Gut 40 herausgeputzte und teils mit Blumen geschmückte Pferde – vom Pony bis zum schweren Kaltblut – konnten gezählt werden, viele aus dem Dorf selbst, aber auch aus etlichen Nachbarortschaften, von Schwifting bis Dettenhofen. Anders als bei den meisten Leonhardifahrten, nehmen in Unterfinning jedoch keine Gespanne und Motivwagen an der Prozession teil und die örtliche Prominenz etwa geht dabei vor den Reitern zu Fuß.

Beim Ablauf des Willibaldsfests hat sich was geändert

Ihr Ziel war die Willibaldskapelle auf einem lindenumstandenen Hügel an der Ostseite von Unterfinning, deren Patrozinium am Sonntag gefeiert wurde. Dem vormittäglichen Gottesdienst schloss sich am frühen Nachmittag die Pferdesegnung an, die Pfarrer Markus Willig im Rahmen einer Andacht vor der Kapelle vornahm.

Gut 40 Pferde waren beim Willibaldsfest in Unterfinning dabei. Foto: Gerald Modlinger

Dabei gab es im Ablauf gegenüber den Vorjahren eine Änderung. Wurde zuvor der Einzelsegen bei den auf dem Anger aufgestellten Pferden gespendet, kam dieses Mal etwas mehr Dynamik in die Zeremonie, als die Reiterinnen und Reiter die Willibaldskapelle umrundeten.

Am Vorabend und am Nachmittag trifft man sich im Garten der alten Schule

Begonnen hatte das Willibaldsfest bereits am Vorabend mit einem Gartenfest des Burschenvereins Unterfinning bei der alten Schule. Dort traf man sich dann auch nach dem Umritt am Sonntagnachmittag wieder, wo die Besucherinnen und Besucher in den Genuss der vielfältigen örtlichen Kuchenbackkunst kamen. Im Garten spielte die Entrachinger Blasmusik, die auch bereits den Umritt und die Andacht musikalisch umrahmt hatte.

Angeführt von den Kirchenfahnen und vom Vortragskreuz zog die Pferdeprozession durch Unterfinning. Foto: Gerald Modlinger

Anders als etwa zu Kastulus, Leonhard oder Wendelin ist eine Pferdesegnung am Tag des Heiligen Willibald (7. Juli) eher ungewöhnlich, ebenso, dass der Eichstätter Bistumsheilige (er lebte von etwa 700 bis 787 und war ab 741 Bischof) als Patron der Pferde angerufen wird. Bekannt ist dies sonst nur in Jesenwang, wo der Willibaldsritt mit über 300 Pferden einige Nummern größer als in Unterfinning ist.

In Jesenwang ist die Willibaldsverehrung seit Mitte des 16. Jahrhunderts belegt. Nur wenig jünger ist die Willibaldstradition in Unterfinning. Seit 1620 ist eine Willibaldskapelle erwähnt, eine Inschrift am Eingang beinhaltet die Jahreszahl 1676. Anlass für den Bau der Kapelle war der örtlichen Überlieferung zufolge ein Gelübde, das gemacht wurde, um eine Pferdeseuche zu bannen.