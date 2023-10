Dorftheater Finning: Im Pfarrhaus ist der Teufel los

Beim Finninger Dorftheater ist am 28. Oktober wieder Premiere. Dieses Mal wird humorvoll hinter die Kulissen eines Pfarrhauses geblickt.

Das Finninger Dorftheater, eine Abteilung des TSV Finning, probt seit einigen Wochen für ein neues Stück: Die bayerische Komödie „Im Pfarrhaus is der Deife los“ von Sebastian Kolb und Markus Scheble verspricht einen humorigen Abend. Premiere ist am 28. Oktober.

Um was geht es? Der stockkonservative Pfarrer Bürstel ist gegen jegliche Neuerungen und eifert seinem alten Mentor Pfarrer Ackermann nach, der vom alten Schlag ist, noch von der Kanzel herunter predigt und selten ein gutes Haar an seinen Schäfchen lässt. Als sich Pfarrer Bürstel bei einem Treppensturz das Bein bricht und seinen seelsorgerischen Pflichten vorübergehend nicht mehr nachkommen kann, bittet er beim Ordinariat um einen Vertreter und hofft, dass sein Mentor Ackermann geschickt wird. Doch als der Aushilfspfarrer eintrifft, erlebt Bürstel eine Überraschung, denn schon vom äußeren Erscheinungsbild her sieht der Vertreter nicht nach einem katholischen Seelsorger aus. Auf einmal weht ein ganz neuer Wind in der Gemeinde und Pfarrer Bürstel muss hilflos zuschauen.

Bald aber wird die Vergangenheit des neuen Pfarrers zum Thema. Alte Bekannte des Aushilfspfarrers tauchen auf, sorgen für ordentlich Tumult im Pfarrhaus und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats bringt auch noch Verwirrung ins Spiel… ja, im Pfarrhaus is der Deife los und am Ende kann nur noch der Herrgott im Himmel helfen.

Unter der Regie von Michaela Boos spielen: Jiri von Wersch, Bettina Drexl, Anna Boos, Lena Boos, Tobias Drexl, Monika Mayr, Veronika Boos, Christoph Heumos, Thomas Boos und Maria Boos. Souffleuse ist Anita Perutz, die Bühnenbauer sind Jiri von Wersch, Andreas Steber und Florian Schlögl.

In diesem Jahr findet seit langer Zeit wieder eine Nachmittagsvorstellung statt. Der Frauenbund Finning verköstigt die Besucher mit Kaffee und Kuchen. Die Spieltermine in der Finninger Turnhalle: Freitag, 27. Oktober, Samstag, 28. Oktober, Dienstag, 31. Oktober, Donnerstag bis Samstag, 2. bis Samstag, 4. November, jeweils um 20 Uhr. Nachmittagsvorstellung am Sonntag, 29. Oktober um 14 Uhr. Kartenvorverkauf bei Dora Dreer, Telefon 08806/7860. (sr)