Fuchstal

12:00 Uhr

Jeder Weg führt an das Ziel: Die Abschlussfeier der Mittelschule Fuchstal

Plus Kinder und Jugendliche aus neun Lechrain-Gemeinden besuchen die Mittelschule Fuchstal. Viele von ihnen wurden nun festlich verabschiedet.

Von Andreas Hoehne

Abschied von ihrer Johann-Baptist-Baader-Mittelschule nahmen bei einem liebevoll gestalteten Festabend in der voll besetzten Fuchstalhalle 74 Schülerinnen und Schüler der neunten und zehnten Klassen. Ein Großteil von ihnen hatte in diesem Schuljahr den qualifizierenden oder den mittleren Abschluss erworben. Rektorin Eva-Maria Klein erinnerte in ihrer Ansprache die jungen Leute an ihre Verantwortung für die Gesellschaft und die Umwelt.

Angelehnt an die Geschichte von Roland Kübler, in der eine Frau auf dem Weg zum Meer an einer Wegkreuzung Jahre verbringt, da sie sich nicht entscheiden kann und erst zu spät feststellt, dass alle vier Wege ans Ziel geführt hätten, forderte sie zum Mut auf den ersten Schritt zu machen. Der Fuchstaler Bürgermeister Erwin Karg, der dem Schulverband der neun Gemeinden des südlichen Lechrains voransteht, freute sich nicht nur über die vielen hervorragenden Leistungen. Denn die weniger guten Schülerinnen und Schüler hätten dafür mehr Freizeit genießen können, meinte er, wobei er sich in Erinnerung an seine eigene Jugend freimütig in diese Kategorie einordnete. Im Gegensatz zu damals hätten die jungen Leute aktuell alle Berufsmöglichkeiten offen, da sie händeringend gesucht werden, meinte er. Alexandra Varga ging auf den Ursprung und die Aufgaben der Frank-Hirschvogel-Stiftung ein und überreichte als deren Vertreterin Geschenke und Geldprämien an die Schulbesten.

