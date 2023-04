Fuchstal

14:58 Uhr

Kapelle spielt buntes Programm beim Frühjahrskonzert in Asch

Rund 300 Menschen kamen zum Frühjahrskonzert der Musikkapelle in Asch.

Plus Das Konzert der Musikkapelle Asch lockt mehrere Hundert Zuhörerinnen und Zuhörer in die Fuchstalhalle.

Die Musikfolge, die beim Frühjahrskonzert in Asch zur Aufführung kam, hatte man bereits für den Ostersonntag des Jahres 2020 geplant. Ein Konzert mit drei Jahren Verspätung erlebten die knapp 300 Besucherinnen und Besucher in der Fuchstalhalle beim Auftritt der Musikkapelle. Am Ende des Abends gab es für die Blasmusikanten unter ihrem Dirigenten Xaver Wiedenmann lang anhaltenden Beifall.

Von Santiano über Abba zu "Tanz der Vampire"

Man sei vor drei Jahren mitten in den Proben gesteckt, berichtete der Vereinsvorsitzende Robert Mayer, dann habe man von einem Tag auf den anderen aufgrund der Corona-Pandemie die Vorbereitungen beenden müssen. Mit einem Programm, das von Katharina Wiedenmann und Stefan Löffler moderiert wurde, entführte man das Publikum zunächst auf eine musikalische Weltreise, an deren ersten Station der Konzertmarsch „Neue Welt“ von Alexander Pfluger gespielt wurde. Bei „Highland Cathedral“, arrangiert von Siegfried Rundel, glaubte man schottische Dudelsackspieler zu hören. Das Potpourri aus Seemannsliedern der norddeutschen Gruppe „Santiano“, arrangiert von Hans-Joachim Rogoll, begleitete Magdalena Ostner mit der Geige und die größten Hits der schwedischen Popband „Abba“, für Blasmusik aufbereitet von Ron Sebregts, folgten vor der als „Landgang“ umschriebenen Pause.

