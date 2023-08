Reit- und Fahrverein ist mit zehn PS im Fuchstal unterwegs

Es muss nicht immer ein Ferrari sein, der bestaunt wird. Echte Pferdestärke tuts im Fall des neuen Zehnerzuges des Fuchstaler Reit- und Fahrverein auch.

Für Aufsehen sorgte der Fuchstaler Reit- und Fahrverein in den vergangenen Wochen mit seinem Zehnerzug. Denn ein so langes Pferdegespann hatte es am Ort noch nie gegeben. So wurde am Straßenrand auch entsprechend fleißig das Handy gezückt um diesen Anblick mit Bekannten zu teilen. Die Idee dazu hatte Marius Kneißl aus Leeder, Vorstandsmitglied im Verein, der mit dem von den zehn Pferden gezogenen Wagen bei einem Großereignis im Landkreis Miesbach dabei sein möchte.

Im Zweifelsfall braucht es ein eingespieltes Team

Denn im Ortsteil Hundham der Gemeinde Fischbachau findet am 20. August zum zweiten Mal nach 2014 ein internationales Zehnerzugtreffen statt, das von den Pferdefreunden Leitzachtal ausgerichtet wird. 20 Gespanne haben sich neben dem vom Reit- und Fahrverein angemeldet, berichtet der Fuchstaler Vereinsvorsitzender Simon Hefele.

Hauptakteur am Kutschbock ist Marius Kneißl. Er hält alle fünf Zügel in der Hand, mit denen jeweils eines der Pferdepaare gelenkt wird, was höchste Konzentration und entsprechend intensive Übung von ihm erfordert. Neben ihm sitzen als „Beifahrer“ sei jüngerer Bruder Alexander und Simon Hefele. Alle drei repräsentieren die Sparte Fahrsport im Verein. Die weiteren Mitfahrerinnen und Mitfahrer sitzen jedoch nicht zu ihrem Vergnügen auf den beiden Bänken im Wagen, wie Außenstehende zunächst vermuten könnten. Denn als sich bei einer der Übungsfahrten am Reitplatz in Asch ein Stift löst und das Zuggeschirr mit einem lauten Krachen im vorderen Teil auseinanderbricht, springen die Helferinnen und Helfer im Eiltempo herunter und übernehmen jeweils eines der Pferde um es zu beruhigen. Voraussetzung für die Zugehörigkeit zu dem eingespielten Team, das in seiner Besetzung gleich bleibt, ist laut Hefele das Gespür fürs Pferd.

Die Pferde Stammen wie die Besatzung aus dem Fuchstal

Bei dem Vorfall lassen sich die zehn Pferde von der Aufregung der Menschen allerdings kaum anstecken. Es sind süddeutsche Kaltblüter, weist Hefele hin, eine ruhige und gemütliche Rasse, die früher als Arbeitspferde im Einsatz war und für das Einspannen in einen so langen Zug bestens geeignet sei. Dabei habe man einen Hengst, ansonsten seien es Wallache und zum großen Teil Stuten, so Hefele. Der Meinung, dass letztere besonders friedfertig seien, tritt er allerdings entgegen. Auch dabei gebe es „kommode“ und „zuwidere“ Tiere, stellt er fest.

Alle zehn Pferde stammen aus den Ställen der Familien Kneißl und Hefele. Darauf habe man besonderen Wert gelegt, sagt Simon Hefele, da es im Ablauf einfacher zu handhaben sei und es sich dann wirklich um einen Fuchstaler Zehnerzug handle. Man verfüge sogar noch über ein Ersatzpferd. Etwa eine Stunde brauche man zum Einspannen, erzählt er weiter und damit habe man sich gegenüber den Anfängen schon auf die Hälfte der Zeit gesteigert.

Zehnerzüge konnte man übrigens im Mai bei der „Pferd International“ in München erleben, dazu gehörte auch der berühmte „Allgäuer“ von Andreas Maurus aus Obergünzburg mit seinen Rappen. Er ist beim Trachten- und Schützenumzug des Oktoberfestes eine der großen Attraktionen und wird zusammen mit dem Fuchstaler Zehnerzug bei dem Treffen im Leitzachtal mit dabei sein.