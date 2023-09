Weiteres Rotorblatt der Fuchstaler Windkraftanlage beschädigt

Die Arbeiten an der Windkraftanlage verzögern sich erneut. Allerdings nur minimal, da der Schaden vor Ort ausgebessert werden kann.

Doppeltes Pech hatte das Bauteam bei der Montage der dritten Fuchstaler Windkraftanlage. Im August war bereits ein Rotorblatt aus unbekannten Gründen so stark beschädigt worden, dass ein Austausch erforderlich geworden war. Nun bestätigte Pia Zordick vom Landsberger Ingenieurbüro Sing, dass es erneut zu einem Zwischenfall gekommen sei. Beim Abladen eines Rotorblattes vom Selbstfahrer auf die Lagerfläche am Standort der Anlage im Gemeindewald sei es dieses Mal allerdings nur zu einer leichteren Beschädigung gekommen. Diese könne man zeitnah an Ort und Stelle ausbessern, versichert sie.

Die Windkraftanlage in Fuchstal soll noch demnächst in Betrieb gehen

Das beim ersten Zwischenfall erforderlich gewordene Ersatzrotorblatt war in der vergangenen Woche aus Cuxhaven am Zwischenlager westlich der Bahnschienen eingetroffen und am Freitag an den Windkraftstandort transportiert worden. Trotz der kühlen Witterung und des Nebels beobachteten nun wohl zum letzten Mal zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer die spektakuläre Auffahrt zum Kirchberg. Mittlerweile sind zwei der drei Anlagen fertig montiert und sollten im Laufe dieses oder des nächsten Monats in Betrieb gehen. (hoe)

