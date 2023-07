Weldener Hof in Fuchstal wird ausgezeichnet

Für den umweltschonenden Umbau ihres Hofes wurden Jürgen und Anja Leiner aus Fuchstal in München mit dem Bürgerenergiepreis ausgezeichnet.

Die Bayernwerk Netz GmbH hat in Kooperation mit der Regierung von Oberbayern Ende Juli den diesjährigen Bürgerenergiepreis verliehen. Die Preisverleihung fand im Maximiliansaal in München statt. Unter den Preisträgern ist auch ein Fuchstaler Ehepaar.

Fuchstaler haben ihren Hof komplett entkernt

Die Auszeichnung haben Markus Leczycki, Leiter Kommunalmanagement vom Bayernwerk, und Oberbayerns Regierungspräsident Dr. Konrad Schober vorgenommen. „Wir freuen uns, mit dem Bürgerenergiepreis denjenigen öffentlich danken zu können, die sich mit viel Engagement um Klima und Umwelt kümmern“, sagte Leczycki. „Die Preisträgerinnen und Preisträger spielen eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der Energiezukunft. Sie zeigen eindrucksvoll auf, dass jeder Einzelne vor Ort seinen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten kann und sind damit auch Vorbilder für Oberbayern und unsere Gesellschaft“, fügte Schober an. Für den Bürgerenergiepreis wurden insgesamt 10.000 Euro Preisgeld vergeben.

3.333 Euro gingen an Jürgen Leiner aus Fuchstal. Er hat zusammen mit seiner Frau Anja den alten Weldener Hof umweltschonend und ökologisch umgebaut. Sie bewirtschaften ihn jetzt nachhaltig. Dafür hat das Ehepaar zunächst das Gebäude entkernt. Sie haben Treppen und Ziegelwände saniert und diese größtenteils im Originalzustand wieder eingebaut. Außerdem hat das Paar das Dach isoliert und einen Vollwärmeschutz eingebaut. Erdwärmeheizung, Photovoltaik-Anlagen, Batteriespeicher und eine Wallbox zum Laden der Elektroautos vervollständigen das Konzept.

Auf dem Weldener Hof soll das nachhaltige Konzept erweitert werden

Auf dem Grundstück werden jetzt bedrohte Nutztierarten gehalten. Außerdem hat das Ehepaar einen Selbstversorgergarten angelegt. Tiere und Garten werden unter anderem mit gesammeltem Regenwasser versorgt. Familie Leiner bietet auch Lamawanderungen an, bei denen Interessierte viel zu nachhaltigem Umbau und Landwirtschaft erfahren. Zudem möchten die beiden in Zukunft weiteren Wohnraum schaffen, in dem Gemeinschaften zusammenleben. (AZ)

