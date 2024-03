Schwere Verletzung überschattet Sieg von Jahn Landsberg

Zum Auftakt der Fußball-Bezirksliga nach der Winterpause holt Jahn Landsberg drei Punkte. Denklingen hadert mit dem Schiedsrichter.

Ganz unterschiedlich fiel der Start nach der Winterpause für die beiden Fußball-Bezirksligisten VfL Denklingen und Jahn Landsberg aus: Während die Jahnler nach einer turbulenten Partie drei Punkte verbuchten, brachte Denklingen einen 2:0-Vorsprung nicht über die Zeit. Doch VfL-Trainer Markus Ansorge hat einen Schuldigen für die Null-Nummer seiner Mannschaft.

Jahn Landsberg Einen ganz wichtigen Sieg konnte Jahn-Trainer Armin Sanktjohanser zum Auftakt nach der Winterpause verbuchen. Dennoch hält sich seine Freude in Grenzen. "Es gab eine ganz schwere Verletzung beim Gegner", sagte Sanktjohanser nach dem 2:0 gegen den ASV Habach. Nach 25 Minuten prallte der Keeper der Gäste unglücklich mit einem Jahnler zusammen und zog sich eine schwere Gesichtsverletzung zu. "Die Partie war gut 15 Minuten unterbrochen und der Spieler wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert, war aber ansprechbar." Der Zusammenprall, der einen Strafstoß für Jahn nach sich zog, brachte beide Teams erst mal aus dem Tritt. Der verwandelte Elfmeter von Alexander Wagner brachte die Gastgeber aber in Führung. "Man hat Habach aber angemerkt, dass die Mannschaft unter Schock stand", so Sanktjohanser. Eigentlich hätte er auch seinen Spieler auswechseln müssen, der "völlig neben sich stand".

Ein typisches Spiel von zwei Abstiegskandidaten

Bis zur Pause hatte Landsberg damit ein Übergewicht, allerdings lief es nicht rund. "Wir haben versucht, Fußball zu spielen, das war angesichts der schlechten Platzverhältnisse aber nicht die richtige Entscheidung." Als legten die Gastgeber in der zweiten Halbzeit den Schwerpunkt auf die Zweikämpfe - mit Erfolg. "Es war ein typisches Spiel zweier Abstiegskandidaten, alles andere als ein Leckerbissen", so der Jahn-Coach. Doch sein Team zeigte, dass es auch kämpfen kann. Vor allem in der Abwehr standen die Jahnler sehr gut und "auf das zu null bin ich wirklich stolz", sagte Sanktjohanser. Bastian Dillinger machte mit dem 2:0 in der 65. Minute dann den Sack zu. "Insgesamt war es kein hochverdienter, aber auch kein unverdienter Sieg", fasste Armin Sanktjohanser die Partie zusammen. Und schon gibt es das nächste Ziel: "Jetzt wollen wir zwei Siege in Folge einfahren, das haben wir diese Saison noch nicht geschafft."

VfL Denklingen Wie bitter für den VfL Denklingen: Trotz einer sehr guten Leistung geht das Team von Trainer Markus Ansorge beim FC Penzberg leer aus. Und Ansorge hat dafür schnell den Schuldigen ausgemacht. Der Denklinger Trainer ist nicht dafür bekannt, die Unparteiischen zu kritisieren, doch nach dieser Partie kann er sich nicht zurückhalten. Denn er sah gleich zwei Fehlentscheidungen in der entscheidenden Schlussphase: Der Unparteiische entschied wegen Handspiel auf Elfmeter und schickte zudem den Verursacher Moritz Tikovsky für zehn Minuten vom Feld. Das alles in der 89. Minute beim Stand von 2:2. "Mir tut die Mannschaft einfach leid, sie hat super gespielt und dann so was", so Ansorge nach der 2:3-Niederlage, denn die Gastgeber verwandelten den Strafstoß.

Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen

Zuvor hatten die Denklinger klar das Spiel bestimmt und waren verdient durch die Treffer von Dominik Karg (37.) und Simon Ried (52.) in Führung gegangen. "Danach haben wir etwas nachgelassen", so Ansorge, deshalb seien die Gegentreffer in der 78. und 82. zum Ausgleich nicht unverdient gewesen. "Ein Unentschieden wäre absolut gerecht gewesen", sagte Ansorge, doch dann griff der Schiedsrichter ein. Umso ärgerlicher für ihn: Direkt vor dem umstrittenen Elfmeter war seiner Mannschaft ein klarer Strafstoß verwehrt worden.

