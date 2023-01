Geltendorfer Fotografin überzeugt mit Aktfoto bei bundesweitem Wettbewerb

Ein Aktfoto von Alessia Hansen aus Geltendorf wird bei einem bundesweiten Wettbewerb ausgezeichnet. Die Lokation dafür entdeckt sie zufällig.

Zusammengekauert sitzt die nackte Frau auf dem Foto der Geltendorferin Alessia Hansen da, als wolle sie sich so zumindest einen kleinen eigenen Schutzraum schaffen in dieser schroffen und abweisenden Gesteinslandschaft, die sie umgibt. Mit ihrem Bild hat die 23-Jährige - die gemessen an ihrem Alter über vergleichsweise viel Erfahrung in der Aktfotografie verfügt - den Bronze-Award bei einem bundesweiten Wettbewerb gewonnen. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich für sie im Nachgang durchaus als Glücksfall erwiesen.

Ausgezeichnet wurde Alessia Hansen vom Bund professioneller Porträtfotografen. Unter den 125 Bildern, die in der Kategorie Newcomer zum Thema "Nude on Location" zugelassen wurden, belegte ihr Bild den dritten Platz. Beim Shooting musste es schnell gehen, erinnert sie sich im Gespräch mit unserer Redaktion. "Es war Februar und nasskalt draußen. Ich habe vorher schon mal einen Test ohne Model gemacht und mir einen Bildaufbau überlegt, sodass wir nach 15 Minuten fertig waren", sagt sie. "Wichtig war mir, das Shooting am Vormittag zu machen. Da gibt es noch mehr Schatten an der Stelle und das weiche Licht passt zu den Konturen von Frauen besser."

Alessia Hansen wurde vom Bund professioneller Portraitfotografen beim bpp-Contest für ihre Fotografie in der Kategorie Newcomer zum Thema "Nude on Location" mit dem Bronze Award ausgezeichnet. Foto: Bund professioneller Porträtfotografen

Als Model stellte sich eine Freundin zur Verfügung. Lange überreden habe sie diese nicht müssen, sagt Alessia Hansen. So lange man das Gesicht der Person nicht erkenne, sei es aus ihrer Erfahrung noch relativ einfach, jemanden für diese Art von Fotos zu finden. Sie selbst habe bereits während ihrer Ausbildung in einem Münchner Fotostudio viel Erfahrung im Bereich Aktfotografie sammeln können.

Die Stelle, an der das Foto entstand, entdeckte sie zufällig bei einem Spaziergang mit Freund und Hund. Die Steinformation befindet sich an einem Wanderweg zwischen Grafrath und Schöngeising. "Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen meinen, irgendwas an ihrem Körper sei nicht schön und verstecken es. Das wollte ich mit meinem Bild ebenso auffangen wie das Kurvige des weiblichen Körpers." Eine Sanddüne hätte ihr auch als Lokation gefallen, die seien in hiesigen Gefilden schwer zu finden, sagt Hansen und schmunzelt. Sie wurde in Italien geboren. Als sie zwei Jahre alt war, zogen die Eltern zurück nach Deutschland und fanden in Geltendorf eine neue Heimat.

Geltendorferin macht sich wegen Corona-Pandemie selbstständig

Zur Fotografie kam die Absolventin des Viscardi-Gymnasium in Fürstenfeldbruck eher zufällig. Eine wirkliche Idee, was sie beruflich machen wolle, habe sie in der 9. Klasse nicht gehabt und sich in dem Bereich dann einfach mal ausprobiert. "Es hat mir gefallen und ich habe dann immer wieder Praktika in den Ferien in dem Fotostudio gemacht und später dann auch meine Lehre dort. Ich war die erste Auszubildende meiner jungen Chefin und durfte vieles ausprobieren." Ihr Abschluss im Jahr 2020 fiel allerdings genau mit der Corona-Pandemie und deren Beschränkungen zusammen. "Eigentlich wollte ich mich gar nicht selbstständig machen. In der Situation war es aber für mich die beste Option, den einjährigen Meisterkurs zu belegen und ein Gewerbe anzumelden."

Lesen Sie dazu auch

Das Risiko sei aber auch überschaubar gewesen, da sie das meiste Equipment schon besessen habe und ihre Eltern sie unterstützen", betont die 23-Jährige. Durch Mundpropaganda erhalte sie inzwischen viele Aufträge, vor allem für Hochzeiten und Familienfotos. Und was nimmt sie für sich davon mit? "Es ist schon faszinierend in die Leben so vieler unterschiedlicher Menschen hineinschnuppern zu dürfen. Bei den Hochzeiten weiß ich vor allem was ich nicht will. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Paare sich von Familie, Freunden oder Trauzeugen reinreden lassen. Das ist doch ihr Tag." Am meisten bewegt habe sie aber ein Fotoshooting mit einer an Krebs erkrankten Mutter und ihren Drillingen.

Ein eigenes Fotostudio hätte Vor- und Nachteile

Am meisten gefällt Alessia Hansen an ihrem Beruf, dass sie etwas schafft, was für den Kunden im Idealfall ein Leben lang einen besonderen Stellenwert hat. Ob sie ein eigenes Fotostudio eröffnet, weiß sie noch nicht genau. "Es ist schon ein Vorteil, nicht an einen bestimmten Ort gebunden zu sein. Andererseits wäre auch gut, einen Ort zu haben, den ich jederzeit nutzen kann." Bis es möglicherweise so weit ist, fährt sie weiter zu ihren Kunden.