Geltendorfer Carsharing-Autos sind praktisch täglich unterwegs

Die Carsharing-Kooperative Türkenfeld/Geltendorf nimmt immer mehr Fahrt auf. Ihre vier Autos sind jeden Monat ungefähr 5000 Kilometer unterwegs.

Die Carsharing-Kooperative Türkenfeld/ Geltendorf hat bei ihrer Mitgliederversammlung eine positive Jahresbilanz gezogen. In den vergangenen zwölf Monaten haben sich laut Mitteilung des Vereins rund 30 neue Hauptmitglieder angemeldet. Damit stieg die Zahl potenzieller Fahrerinnen und Fahrer auf über 80. Das mache sich auch in der Nutzung der vier Fahrzeuge bemerkbar: „Die durchschnittliche Fahrleistung lag zuletzt bei rund 5000 Kilometern pro Monat“, erklärte Markus Eisele aus dem Vorstand des Vereins. „Wir haben praktisch jeden Tag mindestens eine Buchung pro Auto.“

Das freut auch Mike Gallen, den Vorsitzenden der Kooperative: „Wir sind damit nahe an der Auslastungsgrenze, gleichzeitig gibt es seitens der Mitglieder bislang keine Klagen über Buchungsengpässe. Mit dieser Entwicklung sind wir mehr als zufrieden.“

Wird das Carsharing auf Walleshausen und Zankenhausen ausgeweitet?

Auf der Mitgliederversammlung wurden auch Ideen gesammelt, wie das Angebot ausgeweitet und zum Beispiel durch neue Standorte noch attraktiver gemacht werden könnte. „Vor allem in Geltendorf haben die Buchungen mit der Anschaffung eines zweiten Fahrzeugs im März 2023 kräftig Fahrt aufgenommen“, so Markus Eisele, der im Vorstand für die Geltendorfer zuständig ist. „Deshalb könnten wir uns zukünftig ein drittes Auto mit Standort am Bahnhof vorstellen, um dort noch mal neue Nutzergruppen anzusprechen.“ Außerdem wurde diskutiert, mittelfristig Ortsteile wie Walleshausen oder Zankenhausen zu erschließen, sofern dort ausreichendes Interesse besteht.

Zur Bewältigung der anstehenden Aufgaben haben die rund 15 anwesenden Mitglieder eine Erweiterung des Vorstands beschlossen: Komalé Akakpo aus Türkenfeld löst Karl Mehl als Zweiten Vorsitzenden ab, der dem Vorstand aber als vierter Beisitzer erhalten bleibt. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt.

Je zwei Carsharing-Fahrzeuge stehen in Geltendorf und Türkenfeld

Der Verein Carsharing-Kooperative Türkenfeld/Geltendorf wurde im September 2021 gegründet und gab im Mai 2022 den offiziellen Startschuss für das Carsharing in den zwei Gemeinden. Momentan verfügt der Verein über vier Autos an den Standorten Türkenfeld Bahnhof (Peugeot 208), Türkenfeld Salettl-Parkplatz neben dem Pfarrhaus (Skoda Fabia Combi), Geltendorf Untere Dorfstraße 36b vor der Garage (VW Polo) und Geltendorf Parkplatz Raiffeisenbank (Fiat 500 L). Drei der Fahrzeuge sind sogenannte Überlasser-Autos, also Privatautos, die dem Verein zur Verfügung gestellt werden. (AZ)

