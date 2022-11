Was die Kirche St. Johannes Baptist so einzigartig macht

Plus St. Johannes Baptist in Geretshausen ist nach Einschätzung des Autors Rainer Hollenweger ein multiples Gesamtkunstwerk. Der 77-Jährige hat ein Buch geschrieben.

Schon von Weitem sieht man den markanten Doppelzwiebelturm, wenn man auf Geretshausen zufährt. Der höchste Punkt im Dorf ist nicht nur dessen Wahrzeichen. Die Kirche St. Johannes Baptist hat Historisches zu bieten. Rainer Hollenweger hat die Geschichte der imposanten barocken Dorfkirche recherchiert und in einem Büchlein festgehalten.