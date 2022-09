Greifenberg

Greifenberg sucht Kunstwerke: „Zeig’ deinen Raffler“

Im „Kultainer“ in Greifenberg sind derzeit auch Werke des Künstlers Max Raffler zu sehen. Verbunden mit der Ausstellung ist auch ein Aufruf der Gemeinde, die weitere Werke von Raffler sucht.

Plus Im „Kultainer“ in Greifenberg sind Werke von Max Raffler zu sehen. Der Künstler ist in der Gemeinde geboren. Die Kommune startet einen Aufruf.

Von Romi Löbhard

Noch bis etwa Mitte September befinden sich die „Kultainer“ in Greifenbergs Dorfmitte. Im Ausstellungskultainer sollen, so ist der Plan, möglichst viele Reproduktionen von Bildern des Greifenberger Bauernmalers Max Raffler die Wände verschönern. Dazu wurde die Aktion „Zeig deinen Raffler“ initiiert.

