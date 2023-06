Greifenberger Werkstattkonzerte verdichten sich zum Festival

Seit fast 30 Jahren gibt es beim Instrumentenbauer Helmut Balk in Greifenberg spannende Werkstattkonzerte. Jetzt findet dort erstmals ein dreitägiges Festival statt.

Nachdem die Greifenberger Werkstattkonzerte im kommenden Jahr bereits ihr 30. Jubiläum begehen werden, wird am Wochenende vom 16. bis 18. Juni in der Musikinstrumentenwerkstatt von Helmut Balk ein Festival veranstaltet. Werktags werden dort historische Musikinstrumente originalgetreu nachgebaut, in regelmäßigen Abständen - meist jeden Monat - wird dorthin aber seit vielen Jahren auch zu Konzerten eingeladen. An diesem Wochenende nun verdichtet sich das Programm - sechs Konzerte sind angekündigt. Wie es typisch für die Reihe ist, die immer wieder mit Ungewöhnlichem und Unerwarteten erfreut, werden dabei ganz unterschiedliche musikalische Schwerpunkte gesetzt.

Zu hören sind Werke unterschiedlichster Epochen und Stilrichtungen: vom Konzert für Kinder über Kammermusik aus Barock, Klassik und Romantik bis hin zum Jazz. Die Künstlerinnen und Künstler führen selbst in die Konzerte ein und plaudern über ihre Programmideen.

Historische Instrumente zeigen eine enge Verbindung von Komposition und Handwerk

Verbunden mit der Instrumentenwerkstatt in der Straße Am Krautgarten 25 ist das Greifenberger Institut für Musikinstrumentenkunde. Das Institut ist als gemeinnützige GmbH organisiert, die der Orgelbauer Helmut Balk und die Musikwissenschaftlerin Dr. Margret Madelung leiten. Es widmet sich Forschungsaufgaben in der Musikinstrumentenkunde und der Dokumentation historischer Musikinstrumente. Im Nachvollzug historischer Handwerksverfahren werden kulturelle Herstellungs- und Gestaltungstechniken neu erarbeitet. Die dabei entstehenden Instrumenten-Rekonstruktionen lassen verlorene Klangwelten wieder erstehen, die Handwerker vor der Industrialisierung und der damit einhergehenden neuen technischen Möglichkeiten geschaffen haben.

In der Werkstatt des Greifenberger Instrumentenbauers Helmut Balk findet am Wochenende das erste Music-Festival des Instituts für Musikinstrumentenkunde statt. Foto: Helmut Balk

"Die erzielten Klangergebnisse sind also von der Kunstfertigkeit des Handwerkers und der Ästhetik der Epoche abhängig. Musikalische Komposition und Vorstellung vom Wohlklang gehen naturgemäß eine innige Verbindung ein. Die vielfältigen Klangnuancen, die den nicht normierten Instrumenten vor der Industrialisierung eigen waren, eröffnen heute neue musikalische Erkenntnisse", schreibt Helmut Balk dazu auf der Internetseite des Instituts.

Helmut Balk und seine Frau Margret Madelung leben seit 1990 in Greifenberg, in einem Haus, das früher Otto Reuther gehörte, der für seine Niederschrift des "Goggolore"-Stoffs bekannt wurde.

Festival in Greifenberg: Ein Programm von Barockmusik bis Country-Music

Das Programm des ersten Music-Festivals im Institut für Musikinstrumentenkunde im Einzelnen:

Freitag: 16. Juni, 19 Uhr: "Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart & das Museum der Liebe. Wenn Musik auf Liebesgeschichten trifft - damals und heute" mit Sabine Lutzenberger (Mezzosopran), Wolfram Oettl (Hammerflügel) und Luise Loué (Moderation).

Samstag 17. Juni, 15 Uhr: "Timmy & die Musik in Europa", eine musikalische Fantasiereise für Kinder mit Melodien unter anderem von Händel, Vivaldi, Bizet, Rossini und Debussy mit dem Klassik-für-Kinder-Ensemble des Freien Landestheaters Bayern; 17 Uhr "Schwanengesang" - Streichquintett C-Dur D 956 von Franz Schubert mit dem Apollon Ensemble; 20 Uhr: "Vintage Funk: Organ, Sax & Drums" mit Schwaiger's Hammond Club.

Sonntag, 18. Juni, 15 Uhr: "Eine musikalische Blumenlese" mit "Kammermusik für Violine und Clavier" von Carl Philipp Emanuel Bach und Wolfgang Amadeus Mozart mit Penelope Spencer (Violine) und Varvara Manukyan (Hammerflügel); 17 Uhr: Swing, Country & Bayrische Songs mit dem Titus Waldenfels Quartett.

Konzertkarten und Festivalabonnements gibt es an der Abendkasse und unter https://streemy.de. (AZ)