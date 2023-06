Kein Kunstwettbewerb für Brückengeländer in Greifenberg

Braucht es für das Geländer der Schlosswiesenbrücke in Greifenberg einen Künstlerwettbewerb? Darüber wird im Gemeinderat diskutiert.

Um die Schlosswiesenbrücke, genauer gesagt um deren künftiges Geländer ist es in der jüngsten Sitzung des Greifenberger Gemeinderats gegangen. Der Vorschlag seitens der Verwaltung, einen Künstlerwettbewerb für die Ausgestaltung des Geländers der neu entstehenden Schlosswiesenbrücke auszuschreiben, fand dabei jedoch keine Mehrheit, er wurde mit 5:7 Stimmen abgelehnt.

So ein Wettbewerb könne etwas Erfrischendes sein, hatte der mit der Vorbereitung beauftragte Gemeinderat Urban Lübbeke gemeint. Vorgeschlagen war eine Kostendeckelung auf höchstens 1500 Euro pro Meter Geländer (beidseitig), was Gesamtkosten von 22.500 Euro bedeutet hätte. Zusätzlich war an die Auslobung von Preisgeldern von insgesamt 4600 Euro gedacht. Dazu hieß es am Ratstisch unter anderem, der Brückenbauer habe doch auch schon Vorschläge geliefert und die seien günstiger gewesen.

Hauptgrund für die Ablehnung war das zeitliche Problem. Der Bau der neuen Brücke soll im November beginnen und möglichst noch dieses Jahr abgeschlossen werden. Ein solcher Künstlerwettbewerb hätte früher angestoßen werden müssen, war die mehrheitliche Meinung. (löbh)

Lesen Sie dazu auch