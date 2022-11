Planungen für Tennisverein: Ratssitzung in Greifenberg eskaliert

Plus In einer Sondersitzung des Gemeinderats Greifenberg zum geplanten Sport- und Freizeitgelände kochen die Emotionen hoch. Es geht auch um die Zukunft des Tennisclubs.

Fassungslosigkeit, Wut, gegenseitige Schuldzuweisungen und knallende Türen prägten die jüngste Gemeinderatssitzung in Greifenberg. Deren einziges Thema war das insgesamt 10.000 Quadratmeter große Sport- und Freizeitgelände, das nördlich des Gewerbegebiets entstehen soll und wo auf der Hälfte der Fläche der Tennisverein eine neue Heimat finden soll. Dessen Plätze mussten für den Neubau des Warmbads weichen.