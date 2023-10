Eine unbekannte Person streift mit ihrem Auto auf der Hagenheimer Hauptstraße den Pkw einer 28-Jährigen. Dabei wird der Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Hagenheim Zeugen. Demnach befuhr eine 28-Jährige mit ihrem Wagen am Dienstagnachmittag gegen 16.15 Uhr die Hauptstraße in Richtung Lengenfeld. Weil ein entgegenkommendes, rotes Auto nach Polizeiangaben zu weit links fuhr, berührten sich beide Fahrzeuge.

Dabei wurde der Außenspiegel am Pkw der 28-Jährigen beschädigt. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr einfach weiter. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro, so die Polizei. Die Inspektion Landsberg nimmt unter der Telefonnummer 08191/9320 sachdienliche Hinweise entgegen. (AZ)

