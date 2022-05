Hagenheim

vor 3 Min.

Verkehr in Hagenheim: Messgerät statt Schwelle in der Kirchstraße

Am Ortseingang in Hagenheim wurde ein Messgerät angebracht.

Plus In der Kirchstraße in Hagenheim wird oft zu schnell gefahren. So reagiert die Gemeinde auf die Beschwerden der Anwohner.

Von Thomas Wunder

In der Kirchstraße in Hagenheim hängt seit einigen Tagen ein Geschwindigkeitsmessgerät an einem Masten. Anwohner hatten sich zuletzt beschwert, dass dort zu schnell gefahren wird und vorgeschlagen, ein Hinweisschild auf die Tempo-30-Zone bereits am Abzweig von der Staatsstraße aufzustellen und am Beginn der Bebauung eine Schwelle zu errichten. Doch daraus wird nichts. Warum der Gemeinderat beide Vorschläge einstimmig abgelehnt hat.

