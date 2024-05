Frau fährt in Hofstetten mit Auto gegen Zaun - Schuld war wohl eine Cola-Flasche

Eine Autofahrerin prallt mit ihrem Wagen gegen einen Gartenzaun. Der Unfall in Hofstetten hat eine kuriose Ursache.

Eine schäumende Cola-Flasche hat an Christi Himmelfahrt offenbar einen Verkehrsunfall in Hofstetten ausgelöst. Laut Bericht der Polizei in Dießen erschrak deswegen eine 61-jährige Autofahrerin derart, dass sie in einer Linkskurve in der Landsberger Straße gegen den dortigen Gartenzaun fuhr. Bei dem Unfall wurde die Frau leicht verletzt und kam ins Landsberger Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden, er wurde abgeschleppt. Der Zaun wurde aufgrund eines massiven Natursteinsockels nur leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. (AZ)

