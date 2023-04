Hofstetten

19:00 Uhr

Lehrer-Vogl-Medaille für den Sepp von Bayern

Plus Josef Probst erhält eine besondere Auszeichnung vom Bayerischen Trachtenverband. Seine Leidenschaft für die Tracht hat den Hofstettener bis nach Dubai geführt.

Von Rosi Geiger

Er saß in Dubai in der Lederhose auf einem Kamel, war in Tracht bei Papst Benedikt in Rom oder hielt im Parlament in Prag eine Rede zu Kultur und Jugend. Für sein über 50-jähriges Engagement in der Trachtensache, vom Trachtenverein Windachtaler Hofstetten über den Lechgau-Trachtenverband bis hin zur Jugendarbeit im Bayerischen Trachtenverband, erhielt Josef Probst nun die besondere Auszeichnung der Lehrer-Vogl-Medaille.

Das Revers seiner Trachtenjoppe ist nun mit einem weiteren Orden bestückt: Das Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten, das Lechgau-Ehrenzeichen in Gold, das Ehrenzeichen der bayerischen Trachtenjugend in Gold, Ehrenvorstand und 50 Jahre Mitglied im Hofstettener Verein, auf der rechten Seite die Ehrenmitgliedschaft bei den Moasawinklern Mammendorf – und eben ganz neu die Lehrer-Vogl-Medaille.

