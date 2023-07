Holzhausen

18:39 Uhr

Spiel, Spaß und Speisen: So lief das Sommerfest bei Regens Wagner

Plus Bei dem Fest in Holzhausen wird etwas für alle Geschmäcker geboten. Sowohl kulinarisch, als auch von den weiteren Programmpunkten her.

Von Romi Löbhard Artikel anhören Shape

Das Sommerfest bei Regens Wagner Holzhausen ist Garant für schönes Wetter, Regen gibt es so gut wie nie. Das war zuletzt nicht anders. Das Magnusheim, wie Regens Wagner Holzhausen nach wie vor genannt wird, wurde für das Fest herausgeputzt. Entsprechend tummelten sich bei dem diesjährigen Fest für und mit Betreuern und Betreuten, mit Angehörigen, Freunden und weiteren Gästen viele Menschen auf sämtlichen Außenanlagen der Einrichtung. Auch der Angebote wegen: Wo schließlich ist ein hervorragendes Mittagessen in Bioqualität so günstig zu bekommen wie beim Sommerfest in Holzhausen?

Neben dem kulinarischen Angebot gab es auch einige Spielstationen

Einzig die langen Schlangen, die sich an der Kassenstation und bei der Essensausgabe bildeten und gefühlt nie abrissen, mussten in Kauf genommen werden. Das gleiche galt für die leckeren Kuchen zum Nachmittagskaffee. Kinder konnten den ganzen Nachmittag lang toben und spielen. Die riesige Erholungslandschaft östlich der Gebäude und auch der Sportpark südlich davon beherbergten Spiele für jeden Geschmack. Die mit einer Spielekarte ausgestatteten Kinder konnten Steine bemalen oder ihr Gesicht schminken und sich mit Temporären Tattoos schmücken lassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen