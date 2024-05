Bahnübergang in Hurlach wird vorübergehend gesperrt

Bis in den Juni wird in Hurlach die Bahnhofstraße im Bereich des Bahnübergangs gesperrt. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Aufgrund von Gleisbauarbeiten muss am Bahnübergang Hurlach in der Bahnhofstraße der Fahrbahnbelag aus- und wieder eingebaut werden. Hierfür ist eine Vollsperrung im Zeitraum von Montag, 28. Mai, bis 6. Juni notwendig, heißt es in einer Mitteilung des Bürgermeisters Andreas Glatz. Die Umleitung erfolgt über die Nordumfahrung (Autobahnunterführung) und ist ausgeschildert. (AZ)