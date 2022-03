Hurlach

17:07 Uhr

In Hurlach wird aus einer Wiese ein blühendes Paradies

Plus Die Gemeinde Hurlach erhält vom Freistaat Fördergelder, um eine beliebte Wiese neu zu bewirtschaften. Was genau geplant ist.

Von Oliver Wolff

Die Gemeinde Hurlach blüht auf – jedenfalls in einem bestimmten Gebiet. Als einzige Kommune im Landkreis Landsberg nimmt sie am „Blühpakt Bayern“ teil. Bürgermeister Andreas Glatz ist Hurlachs Projektleiter. Er erklärt, was nun geplant ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

