Hurlach

vor 35 Min.

Wenn aus dem Garten ein kleines Vogelparadies wird

Ein Erlenzeisig krallt sich am Knödel fest. Inge Fichtel aus Hurlach weiß genau, wie sie am besten Vögel in ihren Garten lockt.

Plus Inge Fichtel und Rolf Schmitz haben in ihrem Garten auch seltene Vögel zu Gast. In diesem Jahr sind es außergewöhnlich viele und dafür gibt es auch einen Grund.

Von Margit Messelhäuser

Im Haus von Inge Fichtel und ihrem Mann Rolf Schmitz in Hurlach steht die Fotokamera schussbereit am Fenster. Die Gardinen werden mit Klammern zurückgehalten, um stets einen guten Blick in den Garten zu haben, ohne selbst gesehen zu werden. Was die beiden da beobachten? Sie haben ihren Garten zu einem richtigen kleinen Vogelparadies gemacht und in diesem Jahr kommen nicht nur viel, sondern auch seltene Gäste. Inge Fichtel weiß warum.

