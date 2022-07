Hurlach

vor 32 Min.

Wieder Probleme mit dem Freizeitgelände in Hurlach

Das Freizeitgelände in Hurlach sorgt für Ärger: Viele Besucherinnen und Besucher halten sich nicht an die Regeln, jetzt hat sich der Gemeinderat wieder mit dem Thema befasst.

Plus Das Freizeitgelände in Hurlach ist ein beliebter Treffpunkt. Aber nicht alle halten sich an die Vorschriften. Jetzt greift die Gemeinde ein.

Von Romi Löbhard

Es war so schön gedacht, alles wurde hergerichtet, um Besuchern einen angenehmen Aufenthalt bieten zu können. Nicht alle Gäste des Freizeitgeländes mit Badesee in Hurlach wissen das zu würdigen. Probleme gab es ziemlich von Anfang an. Und jetzt handelt der Gemeinderat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

