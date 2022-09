11:02 Uhr

In Apfeldorf gibt es nach vielen Jahren wieder eine Schulleiterin

Plus Acht Jahre lang ist die Stelle an der Grundschule Apfeldorf unbesetzt, nun übernimmt Sabine Weber. Die 53-Jährige unterrichtet die erste Klasse und hat steigende Schülerzahlen im Blick.

Acht Jahre lang blieb das Rektorenbüro in der Grundschule Apfeldorf unbesetzt. Nun übernimmt Sabine Weber den Posten. „Es fühlt sich so an, als hätte Apfeldorf die ganzen Jahre auf mich gewartet“, sagt die 53-Jährige und lacht. Derzeit ist sie mitten in der Einarbeitungsphase, vieles ist neu oder muss wieder eingeführt werden. Denn zuletzt wurde die Apfeldorfer Schule von Denklingen aus betreut. „Mit der Schulleitung in Denklingen bin ich weiter in Kontakt, die steht mir mit Rat und Tat zur Seite.“

