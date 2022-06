Landsberg

vor 4 Min.

Landsberg will auf öffentlichem Raum an Nazi-Opfer erinnern

Plus Auch die Stadt Landsberg will künftig auf öffentlichem Raum an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Bei einem Infoabend stellen München und Kaufbeuren ihre Projekte vor.

Von Frauke Vangierdegom

Wie soll im öffentlichen Raum an Menschen aus Landsberg erinnert werden, die – in welcher Form auch immer – Opfer des Nationalsozialismus geworden sind? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Stadt in Folge eines Beschlusses des Bildungs-, Sozial-, und Kulturausschusses. Jetzt fand ein Infoabend statt, bei dem anhand von Beispielen aus München und Kaufbeuren gezeigt wurde, wie diese Erinnerung in Landsberg aussehen könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen