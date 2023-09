Ohne Cowboyboots, aber mit Leidenschaft: Line-Dance in Issing

Das Kursangebot im Landkreis bietet die Chance, etwas Neues zu lernen. Die LT-Redakteurin hat sich an einem Line-Dance-Kurs des FC Issing ausprobiert.

Mit dem Schulbeginn starten einige Vereine und auch die Volkshochschulen im Landkreis wieder mit unterschiedlichem Kursangebot. Auch im Erwachsenenalter lernt man nie aus. Sei es, sich eine Sprache anzueignen, eine handwerkliche Tätigkeit oder eine neue Sportart. Beim FC Issing beginnen die „Dragon Liners“ zum Herbst hin wieder mit ihrem Training. Sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene wird der Kurs angeboten. Viele der Vereinsmitglieder tanzen bereits seit Jahren mit. Auch ohne Cowboyhut und -stiefel kommt in den Stunden ein bisschen Western-Bar-Stimmung auf und mittendrin unsere Redakteurin, die das Hobby für sich ausprobiert.

Line-Dance: Schwieriger als es aussieht

Als die Country-Musik einsetzt und die Schuhsohlen zum Takt auf dem Turnhallenboden aufkommen, fühlt es sich doch ein wenig wie im Film an – rund 20 Frauen, die im ersten Stock der Issinger Grundschule Line-Dance tanzen. Allein und doch miteinander überkreuzen sie synchron die Beine und drehen sich auf dem Fußballen, um in den nächsten Tanzschritt überzugehen.

Ganz so grazil und leicht, wie es von außen ausschaut, ist es aber nicht. Auch mit der Anleitung von Trainerin Yvonne Grünagel, die am Rand der Gruppe tanzt und die Schritte ansagt, verknoten sich meine Beine bei dem Versuch, gleichzeitig zuzusehen, zuzuhören und den Schuffle-Schritt zu machen.

Line-Dance ist für jedes Alter. Foto: Christian Rudnik

Meine eigene letzte Erfahrung, in einer Gruppe zu tanzen, habe ich in der Jugendgarde gemacht, bis ich mir selbst gesagt habe: Ich habe keine Zeit und Muße mehr dafür. Viele Jahre später und am Ende dieses Sommers habe ich aber entschieden, dass ich eigentlich gerne wieder etwas Neues lernen möchte – und zurückgedacht, an die schöne Zeit, die ich mit Freunden in der Garde hatte. Das Angebot für Tanzkurse in der Region ist breit gefächert, doch besonders eine Meldung für den Line-Dance-Kurs des FC Issing hatte sich für mich von den anderen abgehoben. Denn bei dem Tanz-Stil wird nicht zwingend ein Partner oder eine Partnerin benötigt.

Das sei aber nicht nur in meinem Fall einer der ausschlaggebenden Gründe, dass der Kurs in Issing so gut ankäme, sagt Trainerin Grünagel. Niemand sei gezwungen, jemanden mitzubringen oder gleich mit jemand Fremdem zu tanzen. Die 43-Jährige hat selbst vor 13 Jahren mit Line-Dance angefangen, nachdem sie jahrelang in der Garde war. „Damals noch im Saarland, wo ich gebürtig herkomme“, sagt sie. Vor sieben Jahren ist sie nach Issing gezogen und hat dort über den Turnverein die Dragon Liners gründen dürfen. „Zum ersten Training sind über vierzig Frauen und ein Mann gekommen“, erzählt sie. Viele der damaligen Teilnehmer seien seitdem feste Mitglieder in der Gruppe.

Was Grünagel selbst so schön finde, sei das durchmischte Alter der Kurse. Es gäbe kein zu jung oder zu alt. Alles sei sehr flexibel und mit wenig Druck verbunden. Dazu käme der soziale Faktor. Die Gruppe trainiere nicht nur zusammen. „Man geht auch mal zusammen weg“, sagt die Trainerin. In Buchloe gäbe es sogar extra Line-Dance-Abende, zu denen sich die Gruppe gelegentlich anmeldet.

Einige Mitglieder sind schon jahrelang bei den Dragon Liners FC Issing

Im Line-Dance gibt es eigene Tänze pro Lied. Aber während ich in der Annahme in den Kurs gegangen bin, mich nur auf Country-Musik und rauchige Stimmen mit Akustikgitarre zu bewegen, ist einer der Songs an dem Abend Mama Mia von Abba. „Getanzt wird auf alles“, erklärt Grünagel. Die Anleitungen sucht sie dafür aus dem Internet raus und wie bei allen Tänzen gibt es bestimmte Schritte und dazugehörige Begriffe, die gelernt sein müssen.

Shuffle-, Coaster- oder Triple-Step. Heel, Touch, Hook. Die Frauen, die im Kurs um mich herum tanzen, reagieren bei jeder Ansage richtig, während die Neuronen in meinem Kopf noch die Verbindungen herstellen. Doch trotz meines fehlenden Könnens – und vermutlich auch Talents – ermutigen mich meine Tanznachbarinnen und lachen mit mir, als ich mich nach rechts statt nach links drehe. Während sich aufgrund der körperlichen Anstrengung die Glückshormone in meinem Körper freisetzen, denke ich daran, wie gut es tut, mal über die eigene Gemütlichkeit hinweg etwas Neues auszuprobieren.