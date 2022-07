Kaltenberg

vor 18 Min.

Das Ritterturnier verzaubert und entführt in eine andere Zeit

Plus Beim Kaltenberger Ritterturnier ist von der C-Pandemie (fast) nichts mehr zu spüren. Selbst der Hausherr wählt seine Worte entsprechend.

Von Gerald Modlinger

Zwei Sommer lang war es pandemiebedingt still geblieben auf dem Gelände von Schloss Kaltenberg über dem Paartal. Als am Wochenende zum ersten Mal nach drei Jahren das Ritterturnier wieder begann, erinnerte kaum noch etwas an die für die Kaltenberg-Fans tristen Jahre. Auch Luitpold Prinz von Bayern, der am Samstag mit einem kurzen Ritt durch die Arena eröffnete, umschiffte das C-Wort. Er sprach davon, dass man nun endlich, nach „Pest und Cholera“ wieder ein Turnier abhalten könne.

