Festivalfonds der Bundesregierung unterstützt das Puls Open Air in Kaltenberg

Der neue Festivalfonds der Bundesregierung fördert 141 Musikveranstaltungen in Deutschland. Warum auch das Puls Open Air in Kaltenberg dabei ist.

Die Bundesregierung hat die Namen der Musikfestivals bekannt gegeben, die mit dem Festivalförderfonds des Bundes unterstützt werden. Die Jury hat sich dabei auch für das Puls Open Air auf Schloss Kaltenberg entschieden. Damit können sich die Veranstalter auf eine Förderung bis zu einem Maximalbetrag von 50.000 Euro freuen. Die exakte Summe steht noch nicht fest. Das berichtet die SPD-Bundestagsabgeordnete Carmen Wegge.

In einer Mitteilung wird sie wie folgt zitiert: „Das Open Air auf Schloss Kaltenberg ist ein Highlight für viele junge Menschen in der Region. Gute Musik vor wunderschöner Kulisse, das passt einfach zusammen. Beim Festivalförderfonds geht es nicht nur um Musik, sondern auch um gesellschaftliche Themen. Auch deshalb hat sich die Jury für das Puls Open Air entschieden. Das Rahmenprogramm bietet beispielsweise spannende Workshops und viele Künstler*innen sprechen aktuelle Themen an. Außerdem bringt das Festival junge Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen zusammen, ermöglicht Austausch und stiftet Identität.“

Bei der Förderung des Puls Open Air geht es nicht nur um Musik

Insgesamt 141 Festivals erhielten eine Förderung. Es handle sich um die erste strukturelle Förderung für Musikfestivals auf Bundesebene, um diese bei ihrer kulturpolitischen Arbeit zu unterstützen, ihre künstlerische Vielfalt zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie wichtige soziokulturelle Aspekte zu fördern.

Das Puls Open Air findet heuer vom 6. bis 8. Juni statt. (AZ)

