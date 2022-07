Kaltenberg: Warum Bier trinken früher gesünder war als Wasser trinken

Plus Kaltenberg - damit verbinden viele Menschen nicht nur das Ritterturnier, sondern auch Bier. Wie unterschiedlich das Hopfengebräu schmecken kann, erklärt Prinz Luitpold von Bayern beim Biertasting.

Er betonte zwar, dass er kein Biersommelier sei, dass er sich aber ein wahrer Bierkenner und -liebhaber ist, das musste Prinz Luitpold nicht eigens erwähnen - davon wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bierprobe in der Kaltenberger Ritterschwemme ziemlich schnell überzeugt.