Kaltenberg

vor 21 Min.

Kaltenberger Ritterturnier: Geteilte Meinung zum Auftakt

Auf den Marktstraßen tummelten sich in der Gauklernacht und vor dem Turnier am Samstag Tausende Besucherinnen und Besucher.

Plus In der Arena begeistert das Kaltenberger Ritterturnier das Publikum restlos. In Sachen Organisation gehen die Erfahrungsberichte der Gäste dagegen weit auseinander.

Von Vanessa Polednia

Am ersten Wochenende des Kaltenberger Ritterturniers konnte wieder gekämpft, gesungen und gegaukelt werden. In den Sozialen Medien geht die Meinung zum Auftakt weit auseinander. Lange Wartezeiten am Eingang und an den Getränke- und Essensständen: Viele Besucherinnen und Besucher bemängeln die Organisation des Mittelalterfests. Auch das Gedränge von bis zu 13.000 Menschen kam anscheinend nicht bei allen gut an.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen