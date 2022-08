Nach dem Ritterturnier: Aufgalopp mit Carl Orffs Carmina Burana

Am Freitag findet ein Klassik-Open-Air in Kaltenberg statt. Spitzenmusiker singen und spielen Carmina Burana. Dazu gibt es ein Reitspektakel mit 30 Pferden.

Nach dem Ritterturnier folgt am Freitag in Kaltenberg das nächste Spektakel: eine große Pferdeshow mit Artistik, Chor, Pauken und Trompeten. Während Reiterinnen und Reiter aus Deutschland und dem europäischen Ausland mit ihren Vorzeigetieren im Arenasand ihr Können unter Beweis stellen, wird von der Tribüne Carl Orffs Carmina Burana live ertönen. Gastgeber Heinrich Prinz von Bayern schwärmt im Pressegespräch vom Stück und verspricht eine mitreißende Inszenierung. Die Kaltenberger Arena sei prädestiniert, Orchester, Chor und Pferden zusammenzuführen.

Carmina Burana Cavallo mit großem Chor und Orchester

Veranstalter Florian Zwipf-Zaharia, langjähriger Macher des Orff-Festivals, sieht in der Carmina Burana Cavallo auf Schloss Kaltenberg eine perfekte Symbiose. Spielen wird die Philharmonie Salzburg zusammen mit dem Mendelssohn Vokalensemble und dem Tölzer Knabenchor unter der Leitung von Elisabeth Fuchs. Musikalischer Hochgenuss mit dem „meistgespielten Klassikwerk der Welt“ sei vorprogrammiert, sagt Zwipf-Zaharia.

Proben für das Klassik-Open-Air mit Pferdeshow in Kaltenberg. Foto: Oliver Wolff

Verantwortlich für die Choreografie ist Katrin Stolz von der Reitgruppe Doma Clasica. Seit vielen Jahren plant und arrangiert sie nationale und internationale Pferdeshows. Für die Pferde, die aus ganz Europa nach Kaltenberg kommen, habe das Training schon vor über vier Wochen begonnen, sagt Stolz. Für Show-Reiterinnen und -Reiter sei Carmina Burana das Non-Plus-Ultra. „Als ich verschiedene Gruppen angefragt habe, haben sie sofort zugesagt. Das Publikum bekomme klassische Reitkunst im Stile der Spanischen Hofreitschule geboten, aber auch magische Freiheitsdressuren, bei denen sich die Tiere minutenlang ohne Reiter durch die Arena bewegen.

Champagnerweiße Wallache werden zum Hingucker

Bis zu 30 herausgestriegelte Pferde werden am Freitag zu bestaunen sein. Auf eine Gruppe dürfen sich Besucherinnen und Besucher besonders freuen. Sechs Garocha-Reiter sind am Dienstag aus Portugal mit ihren champagnerweißen Wallachen angereist und werden kurz nach Ankunft gleich der Presse in der Arena vorgeführt. Die sogenannten Isabellen sind Barockpferde mit strahlend blauen oder grünen Augen.

Ihr edles Aussehen sei auf einen Gendefekt zurückzuführen, sagt Katrin Stolz. Damit die Tiere in der Gruppe nicht buchstäblich aus der Reihe tanzen, sind die Isabellen kastriert, also Wallache. So haben sie weniger Temperament. Aber die weißen Wallache müsse man gut vor den teils kaum zu bändigenden Hengsten schützen, sagt Stolz. „Sie haben ja kein Testosteron und riechen ganz anders.“ Aber Sicherheit sei ohnehin oberstes Gebot bei einer solchen Pferdeshow. Und die Pferde selbst? Diese seien sehr musikalische Tiere, aber jedes hat seinen eigenen Musikgeschmack, sagt Stolz.

Die Show findet am Freitag, 5. August, auf Schloss Kaltenberg ab 20 Uhr statt. Es gibt noch Karten online und an der Abendkasse – Infos findet man unter www.carmina-burana-kaltenberg.de.