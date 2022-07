Ritterturnier in Kaltenberg: Das Mittelalter ist zurück

Plus Das Kaltenberger Ritterturnier erschafft wieder eine mittelalterlich anmutende Welt. Der Kampf zwischen Gut und Böse gestaltet sich zu einem Gesamtkunstwerk für alle Sinne.

Zwei Sommer lang war es still geblieben auf dem Gelände von Schloss Kaltenberg über dem Paartal. Doch seit dem Wochenende erklingen wieder Fanfaren, Trommelschläge, Schwertergeklirr und schneidige Ritter und Stuntmen galoppieren durch den Sand der Arena. „Nach Pest und Cholera“, wie zum Auftakt Hausherr Luitpold Prinz von Bayern das C-Wort umschifft, als er in die ausverkaufte Arena reitet, gibt es das Ritterturnier wieder, und allerorten herrscht „Jubel“.