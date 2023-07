Gauklernacht 2023 auf Schloss Kaltenberg: "Immer wieder schön"

Plus Die Gauklernacht läutet die Zeit des Kaltenberger Ritterturniers auf Schloss Kaltenberg ein und entführt ins magische Mittelalter.

Dudelsack und Lautenmusik klingen aus unterschiedlichen Ecken des Geländes um Schloss Kaltenberg – dazwischen immer wieder das rhythmische Geräusch von Glöckchen, die Schausteller, Artisten aber auch Besucherinnen und Besucher an ihren Gewändern tragen und die bei jedem Schritt klirren. Es ist Gauklernacht und der Auftakt für das Kaltenberger Ritterturnier. Mehr als Zehntausend Menschen drängen über das Gelände. Darunter tapfere Ritter, Feen, Narren und Zauberkünstler: Lasset die Spiele beginnen.

Das weltweit größtes Mittelalterfest seiner Art findet an den drei letzten Wochenenden im Juli statt. Auf dem Kaltenberger Ritterturnier wird die Zeit zurückgedreht. Durch Schmieden, Drehleierbauer, Gerbereien und das Kochen über offener Feuerstelle bietet das Gelände um die Burg den Eindruck eines riesigen mittelalterlichen Zeltlagers. Dabei sorgen die Gaukler dafür, dass es etwas magischer und fantasievoller zugeht, als es sich wohl zu Zeiten von Latrinen und Pest eigentlich zugetragen hat. Mit ihren Kunststücken und Tricks ziehen sie Besucherinnen und Besucher jeden Alters in ihren Bann.