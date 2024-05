Alkoholisierter Mann stürzt mit E-Bike in Kaufering

Nach einem Zusammenstoß mit einem geparkten Pkw fällt der Mann auf die Straße. Rentner blieb unverletzt.

Am frühen Freitagabend fuhr ein 81-jähriger Kauferinger mit seinem E-Bike auf der Dr.-Gerbl-Straße in Kaufering. Als er an einem am Straßenrand parkenden Pkw vorbeifahren wollte, blieb er mit seinem Lenker an der hinteren linken Seite des Pkw hängen und stürzte auf die Straße. An beiden Fahrzeugen entstand hierbei ein geringer Sachschaden. Der Rentner blieb durch den Sturz zwar unverletzt, jedoch wurde im Rahmen der Unfallaufnahme bei ihm ein Alkoholwert von 1,66 Promille festgestellt, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt werden musste. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. (AZ)