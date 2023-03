Diese Kauferingerin will nicht mehr auf das Fasten verzichten

Plus Fünf Wochen im Jahr ist für Carmen Iacone Fastenzeit. Dann ernährt sie sich fast ausschließlich von einer Wurzelgemüsesuppe, die bei ihr allerlei Gutes bewirkt.

Heilfasten ist für Carmen Iacone ein rundum Wohlfühl-Programm. Mit ihren 68 Jahren fastet sie beinahe ihr halbes Leben. "Wenn möglich starte ich jedes Frühjahr das Heilfasten nach Buchinger", sagt die Kauferingerin. Auch nach 30 Jahren erstaune sie, was das Heilfasten in ihrem Körper bewirke.