Kauferinger Lagemeldung zum Unwetter

Die Aufräumarbeiten in Kaufering aufgrund des Sturms sind noch im vollen Gang. Das Lechtalbad öffnet vielleicht schon zum Wochenende.

Aufgrund des Unwetters am 11. Juli ist die Kauferinger Feuerwehr insgesamt 61 Einsätze gefahren, teilt die Marktgemeinde in einer Pressemitteilung mit. Der Bauhof ist demnach mit allen verfügbaren Beschäftigten im Einsatz und wird durch Fremdfirmen unterstützt, damit die Aufräumarbeiten weiter zügig vorangehen. Auch eine zusätzliche Kehrmaschine ist im Einsatz.

Die Abarbeitung der Schadensgebiete erfolgt nach Einteilung in die Prioritätsstufen I bis III. Die Kläranlage, das Wasser- und Heizkraftwerk laufen alle wieder störungsfrei. Glücklicherweise sind bisher keine Personenschäden zu verzeichnen. Im Moment werden Beschädigungen an den kommunalen Gebäuden und Einrichtungen aufgenommen und die Straßen werden auf Baumschäden kontrolliert. In vollem Gang sind die Aufräumarbeiten in den öffentlichen Straßen, Gehwegen und Grünflächen. Die Außenanlagen der Kindergärten sind bereits wieder freigegeben. Spielplätze sind teilweise schon wieder geöffnet und wir bemühen uns, dass bis Ende der Woche alle wieder geöffnet werden können.

27 Bilder So wütete Sturmtief "Ronson" im Landkreis Landsberg Foto: Christian Rudnik

Das Kauferinger Naturfreibad öffnet womöglich schon am Wochenende

Am Dienstag erfolgten die Aufräumarbeiten in der Lechfeldstraße und am Stauseerundweg. Versicherungsschäden an Privat-Pkws müssen der eigenen Teilkaskoversicherung gemeldet werden. Die Verwaltung ist aktuell im Austausch mit der Versicherung und betroffene Bürger und Bürgerinnen erhalten in Kürze hierzu noch nähere Informationen bezüglich der Schadensregulierung.

Auch die Schadensbeseitigung im Kauferinger Naturfreibad läuft und eine vorzeitige Öffnung zum Wochenende wird aktuell geprüft.

Aus versicherungstechnischen Gründen mussten die zahlreichen Angebote von Bürgern und Bürgerinnen zur Hilfeleistung leider abgelehnt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Engagierte können aber gerne bei den Reinigungsarbeiten an den öffentlichen Gehwegen mithelfen. (AZ)

