Lkw-Fahrer legt beim Rangieren Ampel um

Einen Lastwagenfahrer hat am frühen Morgen sein Augenmaß verloren. Er beschädigte beim Rangieren einen Ampelmast und ein Verkehrsschild.

Eine Verkehrsampel hat ein Lkw-Fahrer am Samstag gegen 3.15 Uhr in der Augsburger Straße in Kaufering umgelegt. Laut Mitteilung der Polizei rangierte ein 58-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelschlepper an der Einfahrt zu einer Firma an der Hiltistraße. Dabei stieß er beim Rückwärtsfahren gegen ein Verkehrszeichen und den Ampelmast. Beides wurde vom Auflieger des Sattelschleppers niedergedrückt und auf dem dortigen Radweg „abgelegt“, wie es im Polizeibericht heißt. Der Schaden beträgt rund 1500 Euro. (AZ)